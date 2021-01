Jo Squillo: Fendi, la collezione Uomo per l'inverno 2021/22

Nella dimensione serrata e ritmata di un videoclip, con il director’s cut di Nico Vascellari, ciò che è normal today si rivela tra gli estremi della realtà e della surrealtà, che è poi la condizione attuale ed elastica del vivere: in costante multitasking, mentre ciascuno non è più uno ma tanti. Senza soluzione di continuità: dentro e fuori, leisure e business, sonno e veglia, sogno e realtà. Un’ode al normale inteso come classico, elegante, avvolgente, senza tempo, intensamente tattile, funzionale, modulare, in una palette di colori sobri e neutri: giacche e cappotti che occasionalmente rivelano la costruzione attraverso lampi e aperture o sono completamente reversibili; giacche-camicia, maglie componibili; camicie pigiama, pantaloni di maglia; bermuda trapuntati.

Gli scarabocchi indecifrabili di Noel Fielding - è un animale o una linea, un umano o una macchia di colore?- si moltiplicano in stampe, in intarsi su montone e pelliccia, conducendo progressivamente ad una esplosione energetica e vitaminica di colori e volumi: imbottiti, trapuntati e coloratissimi, vestaglie, pigiama e anorak di seta tecnica con il piping, come fossero loungewear, preparano per una camminata sull’arcobaleno, o sul divano. L’uomo normale diventa fantastico a seguito di una corroborante cromoterapia.

Gli accessori sono un omaggio al mondo del travel, surrealmente fuori taglia: Baguette dalla linea squadrata e la metalleria smaltata in nuance, Peekaboo come mini-bauli, zainetti come mini trolley e poi borse a mano come packaging. Gli stivaletti si scompongono, diventando pantofole nel passaggio da fuori a dentro.