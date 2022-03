Jo Squillo: Cuoio di Toscana lancia la sua firma "CDT"

Grande evento a Milano per Cuoio di Toscana, il brand del Consorzio Vero Cuoio Italiano.

Nella splendida location del “Grand Hotel et de Milan”, Cuoio di Toscana lancia la prima linea a firma “CDT” con la capsule collection “Step into the green side”, e per farlo, sceglie di proporre ai suoi ospiti una performance live di Noemi. Naturale è il cuoio, naturale è la concia lenta al vegetale. Cuoio di Toscana è infatti al 100% naturale e sostenibile, un’eccellenza ottenuta da una antica tecnica di lavorazione, con grande rispetto della filiera e delle tradizioni toscane di arti e mestieri. La prima collezione "CDT" è composta da 5 tote bag - 2 big size e 3 small size - e un mocassino, ed è presentata attraverso un video che incarna l’anima artigianale e sostenibile del brand. Ecco che a impreziosire le borse, ci pensano due collage realizzati dalla illustratrice Giorgia Ascolani, dove viene sintetizzato il percorso di consapevolezza di Cuoio di Toscana, che passa attraverso il recupero dell'acqua, il riciclo dei residui solidi prodotti dalle concerie, l'uso di energie rinnovabili. Gli accessori, genderless, hanno come elemento distintivo un charm con le iniziali del brand Cuoio di Toscana: CDT, a sigillo e garanzia dell’autenticità e dell’eccellenza del cuoio Made Italy.