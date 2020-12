Jo Squillo: Chanel, la collezione per l'nverno 2020

I codici tipici di Chanel vengono rivisitati, in questa collezione dove bianco, nero e grigio sono dominanti, ad eccezione di qualche sprazzo di colore acceso. È un inno al movimento, come testimoniano le silhouette della collezione, sempre molto morbide, comode, e dove i bottoni a pressione, onnipresenti e ben visibili, rappresentano proprio tutto questo. Creano spacchi laterali sui pantaloni, rendendoli comodi e sportswear, si applicano agli immancabili tailleur, e così via.