Jo Squillo: Chanel, la collezione Cruise 2020/21

“All'inizio avevo Capri in mente, è lì che infatti la sfilata avrebbe dovuto svolgersi, ma poi questo non e' successo a causa del lockdown,” così dice Virginie Viard, “ quindi ci siamo dovuti adattare alla situazione, e non solo abbiamo deciso di usare dei tessuti che avevamo già, ma anche l'idea stessa della collezione si è evoluta, trasformandosi in un giro intorno al Mediterraneo.... le isole, il profumo dell'eucalipto, il rosa della bougainvillea.”