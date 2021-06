Jo Squillo: CANʼT STOP DANCING

Jo Squillo ha presentato la sua nuova canzone “ Let me feel your desire” con le sue ballerine Valentina e Michelle, ad un pubblico selezionato in un evento privato di ”Jo in the House”, il format nato durante il lockdown del 2020, dove l’artista, in compagnia di due manichini, tirava su il morale intrattenendo tutti i giorni migliaia di follower su Instagram. Un messaggio chiaro e forte per chiedere che si ritorni a ballare nelle oltre 3.500 discoteche italiane, il settore che ha più sofferto dall’ inizio della pandemia, lasciando senza lavoro più di 50.000 lavoratori dello spettacolo: DJ, tecnici, public relations, barman, ballerini, animatori, addetti alla sicurezza, ecc.

L’accesso è stato consentito solo alle persone vaccinate