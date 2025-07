Jo Squillo: Auguri Giorgio

oggi è l’11 luglio e tu compi 91 anni. Non posso che scriverti con il cuore in mano, perché la tua vita non è solo una storia di moda, ma un esempio di arte, etica e resistenza. Sei il maestro di stile che ha vestito il mondo intero, ma per me sei molto di più: sei un simbolo di libertà creativa e coerenza rara, in un mondo che cambia troppo in fretta.