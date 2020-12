Jo Squillo: 50 sfumature di grigio

Certo, il grigio non e' un colore che infiamma l'animo, almeno non come nuances come il giallo, il rosso o il blu, e sicuramente è difficile trovare qualcuno che lo scelga come colore preferito,

Secondo alcune indagini solo l'1% della popolazione, Ma c'e' una ragione per cui il non colore per eccellenza è sempre presente nel nostro armadio!

Intanto il grey è sinonimo di affidabilità, concretezza e neutralità, e proprio per questo, insieme al blu, è uno dei colori corporate più utilizzati, ma è anche, e questo è l'aspetto che più ci interessa, sinonimo di sofisticatezza.

Versatile, nelle sue 1000 sfumature, si abbina perfettamente ad ogni altro colore, creando una base perfetta per ogni cosa, sia per quanto riguarda la moda che il design.

Dai toni pastello, a quelli fluo, dai giochi di shades, ai contrasti forti e così definiti, il grigio è il colore perfetto per iniziare a costruire il nostro look.