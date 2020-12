Jo Squillo: Velvet Obsession

Questo tessuto, che ricordiamolo puo' essere fatto di 1000 fibre diverse, naturali o sintetiche, non riflette solo la luce, ma anche tanti stili differenti e questo inverno si reinventa per diventare il protagonista di ogni nostro outfit!

Regale e rivoluzionario, ha alle spalle una storia ricca: dalla leggendaria via della seta, che univa l'oriente all'occidente, fino alle magnificenze delle corti europee, che l'hanno consacrato come materiale perfetto per vestire re e regine di tutte le epoche, tanto che nell'Inghilterra del 1400 Re Riccardo II stabilì che nessun altro tessuto avrebbe mai più toccato la sua pelle, e così fu.

E proprio questo aspetto così regale del velluto, è quello che ispira Jeremy Scott per Moschino, che ci porta, tra chandelier e tendaggi preziosi, alla corte opulenta, e super ironica, di Maria Antonietta, dove, tra panier esagerati e torte mascherate da vestiti, sfilano accessori assolutamente velvet e una parata di broccati in colori shock, spesso anche patchwork.