3ª festa A Regola d’Arte in ricordo di Gigi Renai

È orami consuetudine che i ragazzi dei vari nuclei A Regola d’Arte di Milano festeggino assieme l’arrivo dell’estate con un pomeriggio insieme all’insegna dello sport, della musica, del divertimento.



Una giornata intitolata a Gigi Renai, un caro amico mancato qualche anno fa che è sempre stato un convinto sostenitore e amico dei giovani, dello sport, e dei principi che sposa il progetto A Regola d’Arte.



L’AS Rugby Milano, partner locale di Mediafriends per il progetto, ha ospitato i ragazzi presso il Centro Sportivo G.B. Curioni, regalando loro l’emozione di allenarsi in un vero campo di rugby.

Non è naturalmente mancata la musica, con le percussioni che tanto riescono a divertire i ragazzi e a renderli un gruppo coeso.



Si concludono in festa quindi i corsi A Regola d'Arte che riprenderanno a Settembre, ma per tutta l'estate la musica e il rugby continueranno ad accompagnare i ragazzi presso i centri estivi che prartiranno a breve.