Fuorisalone, l'anima poliedrica di Volkswagen alla Milano Design Week

Il confronto tra Volkswagen e Archiproducts, il più grande network online dedicato all’architettura e al design, torna per la Milano Design Week, durante la quale una Volkswagen T-Cross, emblema dell'interpretazione dell'anamorfismo per la casa automobilistica tedesca, sarà esposta all’ingresso della sede di Archiproducts a Milano, in Via Tortona 31. Inoltre, i visitatori potranno viaggiare a bordo di quattro T-Cross che effettueranno un servizio navetta tra la sede di Archiproducts e il quartiere Brera.



Truly Design e l'anamorfismo - Alla sede di Via Tortona 31, la stanza realizzata in collaborazione con Archiproducts coinvolge il visitatore in un’esperienza immersiva che dalla facciata e dalla scultura esterna, prosegue all’interno con l’installazione anamorfica dello studio di comunicazione visiva Truly Design. Gli artisti urbani torinesi hanno realizzato nel loro stile caratteristico anche l’affissione dedicata alla T-Cross che in questi giorni decora la centralissima Piazza del Liberty di Milano.



#MoreThan1Things, anamorfismo e poliedricità in casa Volkswagen - Proprio l’anamorfismo, protagonista e filo conduttore di questo percorso nell’illusione, diventa metafora delle poliedriche interpretazioni funzionali ed estetiche con cui la progettazione e il design, sia di interni sia di automobili, devono confrontarsi. In questo spirito, il claim #MoreThan1Thing riunisce le quattro caratteristiche che definiscono la T-Cross: I am practical - più spazio e versatilità; I am cool - design muscoloso e massima personalizzazione, I am intuitive – digitale e connessa, I am safe – una delle vetture più sicure della sua categoria.