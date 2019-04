Fuorisalone 2019: tutti gli eventi da non perdere alla Milano Design Week

Lunedì 8 aprile



Opening ai Bagni Misteriosi

Nel giorno delle press preview, alla vigilia dell'inizio vero e proprio della Design Week, ai Bagni Misteriosi di via Pier Lombardo 14 si celebra l'esordio del nuovo Parenti Art Design District. L'ingresso alla serata, organizzata in collaborazione con Dry Milano, è libero a partire dalle 19.30. In programma musica, performance, pizza e cocktail.



In Statale l'accensione di "Help"

"Human Spaces", la mostra-evento di Interni, entra nel vivo con l'accensione di "Help", il progetto di Maria Cristina Finucci che domina il Cortile d'Onore dell'Università Statale. La cerimonia prenderà il via alle 22.30 alla presenza delle autorità cittadine.



Martedì 9 aprile



Einaudi in concerto all'Arco della Pace

Tra le iniziative nell'ambito dell'Audi City Lab, la più attesa è sicuramente il concerto di Ludovico Einaudi. L'appuntamento è a partire dalle 21.00 in piazza Sempione, ai piedi dell'Arco della Pace. L'accesso è libero, ma vi consigliamo di arrivare con largo anticipo.



L'Apollo Club raddoppia in Ventura Centrale

Per una settimana l'Apollo Club raddoppia negli spazi di Ventura Centrale con una ricca programmazione di eventi. Nello spazio Lavazza-Gufram di via Ferrante Aporti, 15 andranno in scena i set di dj e producer che hanno fatto la storia del panorama clubbing italiano (da Daniele Baldelli a Fabrizio Mammarella, da Claudio Coccoluto a Lele Sacchi) insieme ad alcune giovani promesse del djying. L'appuntamento è ogni sera fino a domenica 14 dalle 18 alle 22.30. Ingresso libero, ma è richiesta la registrazione.



In Zona Tortona un assaggio di Home Festival

L'Home Festival torna al Fuorisalone con il suo Pop-up Store per un assaggio di quello che ci aspetta quest'estate. In calendario ogni sera fino a domenica 14 dj set e musica live negli spazi di via Tortona, 10. Si inizia martedì 9 alle 18.30 con Fosco 17.



Mercoledì 10 aprile



Special night nel Lambrate Design District

Nel distretto di Lambrate va in scena la "notte bianca". Tutte le installazioni saranno aperte al pubblico fino a mezzanotte. Per i più affamati l'appuntamento è nella Food Court, in via Sbodio 9, un'oasi a metà strada tra il food e il design.



Design Pride e party in piazza Affari

Torna la Design Pride di Seletti, l'evento più colorato di tutta la settimana. La festa della creatività inizierà alle 18.00 in piazza Castello con una street parade che si snoderà lungo le vie che portano a piazza Affari. Qui, all'ombra del “dito medio” di Maurizio Cattelan, la serata continuerà con un party aperto a tutti. In tutto il distretto delle 5vie le mostre e le installazioni saranno visitabili fino alle 23.00.



Nick The Nightfly Quintet con Karima alla Torre Velasca

A due passi da piazza Duomo la Torre Velasca ospita il party di Radio Monte Carlo e Urban Up. Sul palco a partire dalle 19.00 Nick The Nightfly 5tet feat. Karima. L'ingresso è libero.



Grand Opening all'Ippodromo per il Leonardo Horse Project

All'Ippodromo di San Siro apre al pubblico il Leonardo Horse Project, il progetto di Snaitech che celebra i cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Per il party che svelerà i tredici Cavalli di Design disposti attorno alla statua bronza del Cavallo di Leonardo si alterneranno in console deejay di fama internazionale: la performance di Lele Sacchi introdurrà al back to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. Le porte apriranno alle 22.30. L'ingresso è libero, ma per accedere alla fast lane è richiesta la registrazione.



Giovedì 11 aprile



Al via con Le Cannibale i party open air alla Biblioteca degli Alberi

Isola Design District e Eat Urban inaugurano con Le Cannibale una serie di serate gratuite open air nella Biblioteca degli Alberi. Musica, installazioni, food trucks, performance artistiche e djset. Il party, che inizia alle 18.00 presso la Stecca 3.0 di via de Castillia 26, celebra il centenario del Bauhaus. Venerdì si replica con il Giardino dei Visionari, sabato con Anna Molly e domenica con Floristeria.



"Observatory": in Terrazza Martini si fondono benessere, musica, cucina e arte

Da oggi a domenica la rinnovata Terrazza Martini apre al pubblico gli ultimi piani del grattacielo di piazza Diaz 7. Il calendario, in collaborazione con Floristeria, è ricchissimo di proposte dalla mattina fino alle ore più piccole. Ci sono le training class di Cristina Marino, gli appuntamenti di yoga e beauty, poi brunch, tea time. La sera tutto si trasforma in un esclusivo dance floor. Opening party stasera dalle 18 alle 00.30 con il Djset di Lolla Fedolfi e Giulia 100. L'accesso è solo su accredito.



Venerdì 12 aprile



"Design The Future", LUZ celebra la creatività delle donne

LUZ apre i suoi uffici nel palazzo di via Vivaio 6 per una serata che celebra la creatività delle donne che stanno ridisegnando il presente e il futuro. DESIGN THE FUTURE racconta sette donne scattate da Vito Maria Grattacaso. Sette protagoniste della musica, della cultura e del design stampate in grande formato. Dj set di Fabio De Luca dalle 18 fino all'1 di notte.



Giardino dei Visionari e The Sanctuary nei sotterranei di Lambrate

Milano e Roma. Giardino dei Visionari e The Sanctuary. Il mix esplosivo accende i sotterranei di Lambrate con Garage Galassia che in versione Design Week si sposta in Labrate. Espositori, video-mapping, live performances ed healthy food.



Nel cuore delle 5vie si celebra il design olandese

Masterly - The Dutch in Milano accende il cortile di Palazzo Turati, in via Meravigli 8, con un party serale all'insegna del design olandese. Minimalismo, sperimentazione, innovazione, anticonformismo e senso dell'umorismo sono le parole chiave. Djset, drinks & food dalle 18 all'1. L'ingresso è gratuito con accredito.



Sabato 13 aprile



Fiesta Latina nella notte di Floristeria alla Fabbrica del Vapore

Floristeria è anche in Fabbrica del Vapore. Da martedì 9 a domenica 14, a partire dalle 10 fino a tarda notte, "Tierra Viva" accende il cortile di via Procaccini 4 con esposizioni, performance di artisti e workshop. Tutte le sere spazio alla musica. Oggi alle 18 Mr. Jin e Slow Fire Disco Machine. Dalle 22 Fiesta Latina. L'ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione.



Sui Navigli si balla nel Fuori Ape della piscina Argelati

La piscina Argelati di via Segantini 6 apre eccezionalmente per un festival di tre giorni a ingresso libero che da venerdì a domenica chiude la Design Week. Oggi si inizia a ballare alle 20 con i djset di Virginia W, Federico e Leone. Previsti anche installazioni e laboratori.



Domenica 14 aprile



Closing party al Giardino Segreto del Lambrate District

Le Cannibale chiude la Design Week con un party open air al Giardino Segreto di via Ventura 12. L'evento è gratuito, in un grande giardino di oltre 3500mq con alberi secolari e lo sfondo di una villa liberty dell'800. L'evento si terrà anche in caso di maltempo. In console, dalle 18 all'1 Palomar e Uabos.



Il Tortona Design District chiude la settimana in terrazza

Sulla terrazza del NHow Hotel di via Tortona 35 si chiude la Design Week di zona Tortona. Dalle 19 all'1 party con Royal Aperitif e djset. Ingresso libero su accredito.