Sostenibilità, creatività e Industria: le parole d'ordine del Lambrate Design District

Il Fuorisalone, un'opportunità per tutti - "Le presentazioni e le installazioni proposte da Lambrate Design District, hanno contribuito e contribuiscono a implementare l'azione dell'Amministrazione volta a diffondere la vivacità e la creatività della Design Week in tutti i quartieri cittadini - spiega l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Moda e Design Cristina Tajani -. Siamo convinti che il Fuorisalone non rappresenti solo una valida occasione di confronto per gli operatori e gli addetti ai lavori ma sia, soprattutto, un'opportunità per la città di offrire a cittadini, turisti e semplici appassionati la possibilità di avvicinarsi al bello e al ben fatto grazie ai nuovi linguaggi creativi dei giovani designer oggi sempre più attenti alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente".



Cosa vedere - Per il settimo anno consecutivo (presso l’iconica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9) si svolge Din–Design In, esposizione collettiva organizzata da Promotedesign.it che darà voce ai progetti di più di 100 designer, aziende e scuole di design, tra cui il Masterstudio Design del FHNW Academy or Art and Design di Basilea, l’Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e il NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia.



Proprio sulla facciata del capannone che ospiterà Din–Design In trova posto l’installazione “Beyond the Wall” dell’artista Erika Calesini. Il cortile di Din-Design In, ospita invece Weating, un'oasi a metà strada tra il food e il design, dove è possibile rilassarsi nella colorata e vivace cornice del Lambrate Design District.



Hotel Regeneration social space, ritorna per il secondo anno consecutivo negli spazi di OfficinaVentura 14 e si tinge di social. Hospitality, smart technology ed avanguardia progettuale si fondono dando vita ad un happening di grande valore espressivo e contenutistico in cui gli ambienti che usualmente compongono la struttura alberghiera assumono forme inaspettate, basate sulle mutate esigenze dell’uomo contemporaneo e volte a favorire l’interazione, lo scambio di informazione, l’ibridazione delle funzioni. L’idea di essere social, di comunicare, pervade l’intero spazio dando vita a nuove modalità di pensiero e di movimento per gli ospiti.



All’interno dello spazio A14Hub, in Via Ventura 3, nasce Formidabilelambrate, circolo ricreativo per la riqualificazione territoriale. Formidabilelambrate sarà un circolo aperto al pubblico, con tesseramento soci, uno spazio ricreativo e polifunzionale con un ricco calendario eventi interni ed esterni. Aperto dalla mattina alla sera, offre al quartiere una serie di servizi e opportunità, volte a stimolare anche il tessuto socio-culturale urbano del territorio.



Il rooftop di via Ventura 15, autentica icona dell’architettura contemporanea offre la vista di uno skyline emozionante, la fruizione di un giardino con ulivi e alberi da frutto oltre a una piscina. Dopo il successo di Floristeria nel 2018, arriva quest’anno Panoramix, connubio tra arte, design, musica e cibo. Il rooftop è aperto al pubblico dalla mattina fino a tarda sera con una programmazione artistica che preve il coinvolgimento di artisti protagonisti di performance, djset e live music.



Design Ad-Ventures @ Giardino Ventura è un palinsesto di eventi che, per l’intera durata della Milano Design Week, farà da corollario alle esposizioni del Lambrate Design District allo scopo di alimentare il confronto tra i giovani talenti della nuova imprenditorialità del design e imprenditori, incubatori, investitori, mentor, scuole, università e aziende accomunati dalla volontà di imprimere un’accelerazione allo sviluppo del design sostenibile.



Redroom, la “loggia dell’handmade” nel cuore della vecchia Lambrate, accoglie tra le rosse mura del suo salottino in via Conte Rosso 18 una selezione unica e curata di creazioni artigianali e piccole opere d'arte da tutta Italia. Durante la settimana del Fuorisalone l’atelier ospita ogni giorno un diverso progetto creativo d'eccellenza: focus sul talento dell'artigiano/artista protagonista della giornata, che si racconta in maniera concreta coinvolgendo i visitatori attraverso dimostrazioni, live painting e workshop.