Milano Design Week 2019: cosa vedere alle 5vie, il "museo diffuso" del design

Nel cortile di via Correnti 14 La Pietra presenta Design Territoriale, Genius Loci, che esplora l’interesse del maestro sul mondo della cultura sommersa: quel tipo di artigianato artistico capace di sostenere e rappresentare l’opera d’arte, capace di diventare laboratorio di ricerca per il design e nello stesso tempo ridare strumenti per connotare l’architettura. Al SIAM di via Santa Marta 18 il protagonista è Roberto Sironi. Human Code è un progetto autobiografico che attraverso una serie di pezzi inediti mette insieme antropologia, tecnologia, data analysis, sperimentazione di processi e materiali, ma anche ricordi di incontri illuminanti e viaggi d’esplorazione.



Il giovane designer libanese Carlo Massoud va in scena all’Oratorio della Passione di Piazza Sant’Ambrogio. Il Pesce e gli Astanti, la sua prima personale in Italia, racconta con una selezione dei suoi lavori più significativi dall’apertura del suo studio a Beirut nel 2013 a oggi, la visione con cui l’artista mira a tradurre il mondo che lo circonda in vivaci oggetti del quotidiano. Nella Chiesa di San Bernardino alle Monache, in via Lanzone 13, Anton Alvarez esplora un nuovo materiale, il bronzo, per creare "L'Ultima Cera".