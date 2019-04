Fuorisalone 2019, l'Isola guarda ai giovani per esplorare un design senza limiti tra contaminazione e ricerca

Riconfermato anche il Milan Design Market, in via Pastrengo 14, dove i prodotti esposti possono essere acquistati. Lo spazio, diretto da Elif Resitoglu, co-founder di Blank, affronta il tema Find The Lost City e dedica un’area a prodotti realizzati con materiali sperimentali, come gli scarti dell’ananas.



Per uno sguardo al futuro del design, dal Nord Europa arrivano gli studenti danesi del master della Royal Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation (KADK) che allo Spazio Gamma di via Pastrengo 7 presentano DIFFERENT BODIES, un’esposizione che approfondisce il tema del design applicato alla disabilità. Allo Studio Vundes di via Confalonieri 11 arriva KUURA, l’esposizione organizzata dagli studenti della University of Lapland, Faculty of Art and Design, che va ad investigare la relazione tra l’ambiente artico e il suo stile di vita sostenibile.



L’Isola Design Distric celebra anche i 100 anni del Bauhaus. L’omaggio alla scuola tedesca passerà dalle opere in edizione limitata di Myriam Kuehne Rauner, in esposizione nella galleria Angelo della Pergola 1. A Palazzo della Regione la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) svela un container in vetro nel quale viene ricreato un cosy livingroom denominato German Design Corner: Bauhaus +100!.



Per la prima volta entra a far parte del distretto anche Fabbrica del Vapore, dove sono in programma Paratissima, appuntamento dedicato agli sviluppi futuri e futuribili della tecnologia nella quotidianità, Design No Brand, sul tema dell’economia circolare, e Design delle Parole, che metterà in luce la facciata e la corte con una playlist dedicata alla musica e alle parole scritte per la città di Milano. Altra novità è l’utilizzo della realtà aumentata. Attraverso il proprio smartphone, grazie all’applicazione Aria The AR Platform dello studio creativo Alkanoids, i visitatori hanno la possibilità di interagire con le attività in programma e i prodotti esposti, superando il confine dello spazio fisico. L’Opening Day è previsto per martedì 9 aprile, con eventi in tutte le principali location del distretto.