Fuorisalone 2019, torna la Tortona Design Week

Anche per l'edizione 2019 la Tortona Design Week vuole essere una lente di ingrandimento sulla contemporaneità e sullo spirito del tempo. I progetti presentati, tutti all'insegna della ricerca, della tecnologia e della sperimentazione, raccontano il presente e il ruolo del design nel rispondere ai bisogni della società.



Le innovazioni dell'area Tortona -L'area della Tortona Design Week si caratterizza per la presenza di innovazioni e "servizi di distretto", progettati per aggiungere una nuova dimensione di racconto al design e facilitare l'accesso e l'orientamento del pubblico.



Tra questi spicca il sistema di realtà aumentata, sviluppato in collaborazione con Sense - immaterial Reality, gli Infopoints TDW, firmati da Alfonso Femia, guest architect del distretto, veri e propri landmark totemici, la nuova edizione del Casello Giallo, spazio di contaminazione e accoglienza e gli Architours, organizzati da Associazione Tortona Area Lab in collaborazione con AIM - Associazione Interessi Metropolitani.