Fuorisalone, Interni dà voce al Pianeta con i suoi "Human Spaces" alla Statale

Un'enorme scritta rossa, "Help", al centro del Cortile d'Onore dell'Università Statale di Milano. E' la ferita aperta nel Pianeta che è diventata il simbolo di "Human Spaces", la mostra-evento di Interni che come ogni anno ha aperto ufficialmente la Design Week. "E' una mostra che parla di ambiente, di salvaguardia del territorio e di sostenibilità nella sua accezione più ampia", ha spiegato il direttore di Interni, Gilda Bojardi. Presente all'inaugurazione anche il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli. "Eventi come questo - ha sottolineato - sono fondamentali per il nostro Paese. Dobbiamo dare sostegno ai nostri cavalli di razza, e il design è sicuramente uno di questi, affinché portino quell'energia in grado di far ripartire la nostra economia".