Fuorisalone, al Superstudio il Superdesign Show

"Meno fiera, più museo": è questo il perno su cui ruota il Superdesign show, l'evento espositivo organizzato durante la Milano Design Week negli spazi del Superstudio, in zona Tortona. 13mila i metri quadri espositivi all'insegna di qualità ed eccellenza: anche per l'edizione 2019 il progetto di Gisella Borioli con l'art director Giulio Cappellini segue la consueta mission "Only the best", con particolare attenzione al tema Innovation & Tradition.