Fuorisalone, il top del design di Bruxelles in mostra a Milano

Muschi e licheni al posto delle pareti, stanze componibili come i Lego, tavolini ottenuti dagli scarti della lavorazione del legno e nuovi materiali edili totalmente ecologici: ecco il contributo di Bruxelles a "Generous Nature", esposizione dedicata al meglio del design e della creatività belga in programma a Milano fino al 14 aprile, in occasione del Fuorisalone.