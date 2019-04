A casa, lontano da casa, Luxury Living Hospitality - Il connubio tra stile, design e ospitalità è la stella polare di Luxury Living Hospitality, nuovo progetto creato da Luxury Living Group: alberghi, resort e residenze disegnate ed arredate dal colosso del lifestyle di lusso che produce collezioni di arredamento per brand come Fendi Casa, Bentley, Baccarat la Maison, Bugatti, Trussardi Home e Ritz Paris Home Collection. "Da anni progettiamo e decoriamo le case dei nostri clienti - ha spiegato Michele Galli, Ceo di Luxury Living Hospitality -. Oggi vogliamo usare il nostro bagaglio di conoscenze per creare delle destinazioni da sogno, dove i nostri clienti possano sentire come a casa".