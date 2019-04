Fuorisalone: in piazza del Duomo la "Maestà sofferente" di Pesce, metafora della violenza sulle donne

Impossibile non riconoscerla come un pezzo fra i più iconici del design italiano. E' la Up 5&6 di Gaetano Pesce, la poltrona realizzata dall'architetto e designer nel 1969. Nella versione extra-large, è alta circa 8 metri, approda in piazza del Duomo a Milano in occasione del Fuorisalone 2019. La poltrona, che stilizza un corpo femminile, nella sua versione "installazione" appare trafitta da centinaia di frecce, per rappresentare una metafora della violenza sulle donne.