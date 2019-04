Fuorisalone 2019, la Torre Velasca si illumina di blu con Ingo Maurer

Vestita da una luce blu, la Torre Velasca , uno dei simboli dell'architettura milanese del dopoguerra, torna a risplendere in occasione del Fuorisalone . Per la Milano Design Week, i designer Ingo Maurer e Axel Schmid hanno infatti reinterpretato uno dei grattacieli icona di Milano.

La torre di 26 piani "brillerà" ogni notte, dalle 21 alle 3, fino al 14 aprile e, mentre fasci di luce bianca proietteranno la sua geometria nel cielo, sulla parete apparirà, sempre in bianco, la scritta "Nel blu dipinto di blu".



Un'icona da riscoprire, anche al suo interno - Alla sommità della Torre, l'attico del 25esimo piano è stato allestito a cura di Studio2046 del giovane designer Daniele Daminelli con pezzi storici del design firmati dai maestri del 900, messi in relazione con pezzi contemporanei creati dallo stesso designer. L'oggetto contemporaneo più importante è il Tavolo Velasca, un monolite in marmo di 1 metro per 1 metro realizzato proprio in occasione della Design Week 2019.