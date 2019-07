Fondi Ue, è entrata in vigore la nuova direttiva anti-frodi

E' entrata in vigore la nuova direttiva europea sulla lotta alle frodi al bilancio dell'Ue. Gli Stati membri avevano a disposizione due anni per recepire il testo del 2017 che armonizza le definizioni, le sanzioni e i periodi di prescrizione per i reati che hanno un impatto sul budget comunitario. La nuova normativa pone anche le basi per il lavoro del procuratore europeo, che avrà competenza su 22 Stati dell'Ue, fra cui l'Italia.

"I soldi dei contribuenti devono essere adeguatamente protetti dai criminali - ha dichiarato in una nota la commissaria Ue alla giustizia, Vera Jourova - La direttiva è parte della strategia della Commissione per rafforzare la protezione del bilancio Ue". La procura europea, che avrà sede in Lussemburgo, dovrebbe diventare operativa alla fine del 2020 in tutta Europa tranne in Svezia, Ungheria, Polonia, Irlanda e Danimarca.