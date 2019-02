Nuove norme per la protezione dei consumatori: 4 vantaggi per gli europei

L'aggiornamento mira a rafforzare la protezione dei consumatori grazie all'introduzione di indennizzi collettivi e all'imposizione di sanzioni più dissuasive per le imprese che adottano comportamenti sleali. Inoltre risponde al vuoto legislativo nel caso in cui non esista una legge a livello europeo, specialmente per il mondo online, nonché per quanto riguarda il doppio standard qualitativo dei prodotti in commercio.



Ecco i vantaggi punto per punto:



- Maggiore protezione quando si compra online

Quando fanno acquisti online, i consumatori devono essere informati in modo esplicito sul soggetto che sta vendendo quel prodotto o servizio e se si tratta di un commerciante o di un altro consumatore affinché sia chiaro fin dall'inizio su chi far cadere la responsabilità e quali siano le leggi corrette da applicare. Inoltre, il "New Deal per i consumatori" assicura ulteriore trasparenza sui risultati delle ricerche online: gli utenti riceveranno informazioni precise rispetto al posizionamento di un prodotto o servizio nei risultati di ricerca e sapranno con chiarezza se l’ordine con cui vengono mostrati i prodotti o i servizi è dovuto a una campagna a pagamento.



Sono stati anche ampliati i diritti dei consumatori che utilizzano i servizi digitali “gratuiti”, come quei contratti per cui non è richiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro ma che permettono agli esercenti di usare i dati personali dei consumatori. Questi ultimi potranno cancellare i contratti basati sull’uso dei dati personali avvalendosi dello stesso diritto di chi sottoscrive un contratto online per i servizi digitali a pagamento, ossia quello di recedere dal contratto stesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione. Questo diritto si applicherebbe ad esempio ai servizi di archiviazione online, cosiddetti cloud, ai social media e alle email.



- Introduzione degli indennizzi collettivi in tutti i paesi europei

Se un gruppo di consumatori riceve dallo stesso commerciante un disservizio o un danno, in tutti gli Stati membri sarà possibile essere rappresentati da un’organizzazione no profit (diversa da paese a paese e designata dai singoli stati membri) che agirà a nome del gruppo di consumatori e richiederà un indennizzo. Sarà inoltre possibile creare un’azione transfrontaliera nel caso in cui si decidesse di organizzare un’unica rappresentanza per conto dei consumatori dei diversi paesi europei. Inoltre, il diritto di richiedere un indennizzo monetario o di terminare un contratto in caso di pratiche commerciali sleali, come azioni di marketing disoneste o aggressive, sarà unificato e reso uguale in tutta l’UE e non varierà più da paese a paese come accade oggi.



- Sanzioni più dissuasive

L’aggiornamento dovrebbe dare alle autorità nazionali per i consumatori il potere di imporre in modo coordinato delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.



- Contrastare il doppio standard qualitativo dei prodotti

Una delle pratiche commerciali disoneste riguarda il marketing di prodotti che hanno lo stesso marchio e confezionamento, ma la cui composizione è significativamente diversa, e delle cui differenze il consumatore non viene propriamente informato. Le ricerche nel settore hanno dimostrato esempi di queste pratiche nell’industria alimentare. Così facendo si inganna il consumatore facendogli credere che ciò che sta acquistando è lo stesso prodotto, benché in verità non lo sia. Secondo quanto prescritto dalle linee guida della Commissione nel settembre 2017, il “Nuovo corso per i consumatori” aggiornerà la “Direttiva sulle pratiche commerciali sleali”.