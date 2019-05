"Finalmente è arrivata la bella stagione, weekendino al mare? Taaac! Weekendino in montagna? Taaac! E' la stagione delle fughe nel weekend. E quando ci piazzaono le elezioni del Parlamento europeo? Sbaam, 26 maggio, domenica, ma fi...a lo fanno apposta. Ma io, che non sono un pirla, ho trovato la 'soluscion'. Ho il mio sostituto elettorale, il nuovo servizio che permette ai cittadini più smart di scegliere una persona che vada a votare al posto loro". A parlare è Germano Lanzoni, meglio conosciuto come il Milanese Imbruttito, protagonista di uno spot del Parlamento Ue contro l'astensionismo. Il video, pubblicato sulle pagine social del Parlamento europeo, è costruito in chiave ironica, tanto che dopo la parte iniziale scherzosa Lanzoni svela l'arcano: "Attenzione, il sostituto elettorale non esiste, perché è impossibile cedere un diritto così importante come il voto. Il 26 maggio è il momento di dire la tua, l'Europa ti ascolta!".