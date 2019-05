Parliamo spesso di Europa. Talvolta con toni critici, altre in modo ispirato. Nella maggior parte dei casi semplificando eccessivamente la sua portata: un’istruzione che tocca innumerevoli aspetti del nostro quotidiano, più di quelli che possiamo immaginare. Il 9 maggio, in coincidenza con la Festa dell’Europa, il canale Focus trasmette “Dov’è l’Europa”. L’inviato speciale Mediaset Toni Capuozzo e Leonardo Panetta, corrispondente da Bruxelles, ci conducono in un racconto a più voci su questa nostra Unione, a poche settimane dalle elezioni europee. Le istituzioni, il loro funzionamento, i protagonisti, il dietro le quinte ma non solo. Perché l’Europa è ovunque. Nei progetti aerospaziali, nel ripopolamento faunistico di un parco naturale e soprattutto nella pace. Una pace che diamo ormai forse per acquisita. Ma che non lo è per chi meno di 20 anni si è consumato in una guerra fratricida, come le ex repubbliche jugoslave. Paesi che confinano con noi e con i quali condividiamo la presenza nell’Ue. “Dov’è l’Europa” il programma speciale di Focus entra anche nelle contraddizioni dell’UE. Un condominio ormai molto affollato dove è difficile mettere tutti d’accordo. Ma abbatterlo vorrebbe dire ricominciare da un punto zero le cui conseguenze sono a noi ignote. Inviato da iPad