Usa, la Nasa lancia un'indagine sugli Ufo

La Nasa si unisce alle ricerche e allo studio sui cosiddetti fenomeni aerei non identificati, quelli che un tempo venivano chiamati Ufo.

L'Agenzia spaziale americana ha infatti annunciato che in autunno lancerà un'indagine di nove mesi finanziata con 100mila dollari. Le conclusioni finiranno in un rapporto pubblico. La decisione è maturata per dare un approccio scientifico all'esame del fenomeno, al quale si sono interessati anche l'intelligence e il Parlamento americani.