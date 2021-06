Usa: "Nessuna spiegazione sugli Ufo, non si esclude un'attività aliena"

Gli Stati Uniti non hanno una spiegazione sugli Ufo. L'atteso rapporto del Pentagono e dell'intelligence non offre conclusioni definitive e, allo stesso tempo, non esclude "attività aliena", lasciando di fatto la porta aperta a nuove teorie sugli extraterrestri. I 143 episodi registrati dal 2004 restano senza spiegazione. Di questi 21 potrebbero essere riconducibili a sperimentazioni di Russia, Cina o altri Paesi con tecnologia ipersonica.