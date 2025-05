Una delle lune di Giove ha una "coperta" di magma caldo

Gli strumenti della sonda hanno permesso di analizzare in dettaglio le profondità di Io scoprendo così la presenza di enormi quantità di magma caldo appena sotto lo strato più esterno, in circa il 10% della superficie e a ogni latitudine. Un’incredibile dinamicità di lava che è anche alla base dell’intensa attività vulcanica: “i vulcani di Io funzionano come un radiatore, trasferiscono calore dall’interno verso la superficie e verso lo spazio,” ha aggiunto Shannon Brown del Jet Propulsion Laboratory della Nasa.