Ufo, la Cia svela online tutti i documenti

Gli Ufo non saranno più un mistero. La Cia ha permesso che tutto il suo archivio sugli oggetti non identificati finisse online e che ora fosse scaricabile in formato zip e pdf dal sito The Black Vault. Documenti questi che coprono l'arco di più di mezzo secolo di studi e avvistamenti e che, in parte, furono desecretati da Washington già a metà degli Anni Novanta.