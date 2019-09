Ufo, i tre quarti dei cittadini statunitensi crede nell'esistenza degli extraterrestri

il sondaggio 7 settembre 2019 09:19 Ufo, i tre quarti dei cittadini statunitensi crede nellʼesistenza degli extraterrestri Per il 33% visitano la Terra a bordo di navicelle spaziali. Quasi il 70% convinto del complotto governativo

I tre quarti dei cittadini statunitensi credono nell'esistenza della vita extraterrestre. E' quanto emerso da un sondaggio realizzato dalla società di analisi Gallup e riportato dalla rivista Newsweek. L'indagine, condotta su un campione di oltre 1500 persone, ha rilevato inoltre che per il 33% degli intervistati gli Ufo visitino la Terra a bordo di veicoli spaziali.

Il sondaggio rivela come siano soprattutto i giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni, i non religiosi e i non laurati a credere alla visita degli alieni a bordo di navicelle spaziali. Tuttavia in nessuna categoria di intervistati la percentuale scende sotto il 27%. Analizzando il risultato per aree geografiche, emerge che chi vive nella parte occidentale degli Stati Uniti sia più propenso a credere alla visita degli extraterrestri sul nostro pianeta. Spostandosi verso il centro invece aumenta il numero degli scettici.

Anche se il portavoce del dipartimento della difesa statunitense ha ammesso come il Pentagono stia indagando sugli Ufo, la ricerca della vita aliena praticata dagli scienziati non lavora tanto sui presunti avvistamenti. Si concentra piuttosto sulla scoperta di segnali radio e trasmissioni laser ottiche su stelle e galassie lontane dalla Terra. Nonostante ciò, il 68% degli statunitensi concorda nell'affermare che il governo sappia più della vita extraterrestre di quanto non racconti. Il dato spiega così l'enorme successo del gruppo Facebook creato dall'australiano Jackson Barnes con l'intento di invadere l'Area 51, la base militare che secondo alcune congetture nasconderebbe tracce del passaggio degli alieni sulla Terra. La percentuale dei "complottisti" è in lieve discesa rispetto ad un precedente sondaggio effettuato nel 1996.