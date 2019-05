Usa, il Pentagono ammette: "Stiamo ancora indagando sugli Ufo"

Nel 2012 il Pentagono aveva affermato di aver chiuso per sempre il programma Aatip. Per Sherwood, però, le indagini sugli Ufo non sono state chiuse: "La Difesa è preoccupata di identificare tutti gli aeromobili nel nostro ambito operativo, nonché di identificare qualsiasi funzionalità straniera che possa rappresentare una minaccia per la patria", precisa.



Il Pentagono "continuerà a indagare attraverso le normali procedure le segnalazioni di aeromobili non identificati rilevati dall'aviazione militare americana al fine di garantire la difesa della patria e la protezione contro il fattore sorpresa da parte dei nostri avversari", aggiunge il portavoce.



Secondo il giornalista Nick Pope, che ha investigato segretamente gli Ufo per il governo britannico negli anni Novanta, le nuove rivelazioni sul Pentagono sono una "rivelazione bomba".