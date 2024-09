Ufo, pubblicata una foto dell’oggetto abbattuto nel 2023 in Alaska

Più dubbi che risposte - La foto, ottenuta dal network canadese CTVNews grazie a una richiesta di accesso alle informazioni (Foia), solleva più domande che risposte. L’immagine mostra una sorta di semicerchio, in gran parte bianco e più scuro in una parte esterna, che sembra comunicare con la parte più interna. Gli esperti parlano di un "piccolo pallone metallico con un carico utile a rimorchio", ma quello che si riesce a vedere dall’immagine è un oggetto volante non identificato, in breve un Ufo. Insomma, potrebbe essere un pallone meteorologico o un sistema di spionaggio o un oggetto non identificato? Per ora cosa si cela davvero dietro questa foto sfocata rimane un mistero.