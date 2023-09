Il Pentagono lancia un sito con foto e informazioni sugli Ufo

Saranno a disposizione video e foto e anche le risposte alle domande più comuni su questi fenomeni. "Siamo impegnati alla trasparenza", hanno assicurato le autorità americane. Il sito, che sarà accessibile al personale militare o di altre agenzie del governo, sarà anche aperto agli utenti civili, che non potranno però postare le loro segnalazioni.

Il Pentagono ha lanciato un nuovo sito per fornire al grande pubblico tutte le informazioni possibili desecretate sugli Ufo .

Il sito sarà a tutti gli effetti la pagina ufficiale per le relazioni pubbliche dell'All-domain Anomaly Resolution Office (Aaro), il nuovo ufficio del Pentagono incaricato di tentare di far luce sulla mole di materiale documentale relativa agli avvistamenti di presunti Ufo. Al momento il sito è raggiungibile all'indirizzo www.aaro.mil ed è ancora in costruzione.