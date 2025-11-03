In arrivo la Superluna più grande dell'anno: occhi al cielo il 5 novembre

Il 21 novembre la scena sarà però di Urano, che sarà in condizioni di osservazione particolarmente favorevoli e visibile per l'intera notte. In questo periodo infatti il pianeta raggiunge la minima distanza dalla Terra, pari a circa 2 miliardi e 769 milioni di chilometri. Non mancheranno nemmeno le stelle cadenti, con lo sciame delle Leonidi, le meteore generate dai granelli di polveri lasciati dal passaggio della cometa 55P/Tempel-Tuttle. Il picco è atteso nella notte tra il 17 e il 18 novembre. Fra le costellazioni, nelle prime ore della sera sono riconoscibili quelle del Capricorno e dell'Acquario. Proseguendo verso Sud, i Pesci e la minuscola costellazione dell'Ariete, a Est sono visibili le costellazioni che domineranno il cielo invernale: il Toro e i Gemelli, mentre a Sudest nelle prime ore della notte si potranno osservare le costellazioni di Orione e del Cane Maggiore, con la luminosissima Sirio.