Sesso nello spazio, spermatozoi disorientati dalla gravità zero: fertilità a rischio
Uno studio australiano mostra come l'assenza di gravità comprometta la capacità degli spermatozoi di fecondare e rallenti lo sviluppo embrionale
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In assenza di gravità, gli spermatozoi umani perdono il senso dell'orientamento e diventano meno efficaci nel raggiungere l'ovocita. A soffrirne non è solo la fecondazione, ma anche lo sviluppo delle prime fasi embrionali appare compromesso. Lo rivela uno studio dell'Università di Adelaide, pubblicato su Communications Biology, che accende nuovi interrogativi sulla possibilità di riprodursi nello spazio.
Finora la ricerca si era concentrata sulla mobilità degli spermatozoi, ma il nuovo studio ha analizzato il loro comportamento in condizioni di gravità quasi nulla, grazie a una speciale centrifuga che simula la microgravità. I ricercatori hanno osservato spermatozoi di uomo, topo e maiale, mentre cercavano di orientarsi lungo un modello del sistema riproduttivo femminile, fecondare l'ovocita e sviluppare l'embrione.
I risultati sono sorprendenti: la mobilità rimane simile a quella terrestre, ma la capacità di orientarsi diminuisce di circa il 30%. "Per la prima volta dimostriamo che la gravità gioca un ruolo cruciale nel guidare gli spermatozoi all'interno del canale riproduttivo" spiega McPherson. Parallelamente, il tasso di sviluppo embrionale cala in maniera significativa.
Gli autori sottolineano che, pur essendo possibile la riproduzione in microgravità, i processi sono ostacolati. Non è ancora chiaro se embrioni fecondati e cresciuti nello spazio possano portare a gravidanze normali, né se gli effetti della microgravità siano graduali o legati a una soglia critica.
Questo aspetto è cruciale: mentre la Stazione Spaziale Internazionale offre quasi assenza di gravità, future colonie su Marte godrebbero di una gravità ridotta, ma presente. Comprendere come la forza gravitazionale influisca sulla riproduzione sarà fondamentale per progettare la vita umana fuori dalla Terra.