Finora la ricerca si era concentrata sulla mobilità degli spermatozoi, ma il nuovo studio ha analizzato il loro comportamento in condizioni di gravità quasi nulla, grazie a una speciale centrifuga che simula la microgravità. I ricercatori hanno osservato spermatozoi di uomo, topo e maiale, mentre cercavano di orientarsi lungo un modello del sistema riproduttivo femminile, fecondare l'ovocita e sviluppare l'embrione.