Spazio, troppi rifiuti in orbita | La proposta: con una tassa meno satelliti e più soldi per la ricerca e l'industria

La spazzatura nello spazio cresce e fa aumentare il rischio di collisioni. Per ridurre l'enorme quantità di detriti in orbita intorno alla Terra servirebbe un accordo internazionale per far pagare agli operatori una tassa per ogni satellite messo in orbita: a proporlo sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze sono i ricercatori dell'University of Colorado Boulder. Si stima che vi siano circa 20.000 oggetti nella bassa orbita terrestre.