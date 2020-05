Giove, le nuove straordinarie immagini del pianeta gigante

Juno, il veicolo spaziale della missione della Nasa che dal 2016 studia il campo magnetico di Giove, il telescopio Gemini North delle Hawaii e il telescopio spaziale Hubble in orbita dal 1990: un triplete dallo spazio per ottenere un obiettivo straordinario, vale a dire immagini sbalorditive del pianeta Giove e delle sue gigantesche e continue tempeste. Questi 3 diversi modi di fotografare Giove hanno portato a uno straordinario risultato, non solo visivo.