La Nasa presenta Lucy, la missione spaziale che esplorerà gli asteroidi fossili intorno a Giove

Come nel celebre brano dei Beatles, Lucy tornerà ancora una volta "in the sky with diamonds". Stavolta però, sarà la Nasa a portarcela: partirà a ottobre 2021 la missione spaziale che permetterà alla sonda di studiare gli asteroidi fossili intorno al pianeta Giove. I sette corpi celesti, tutti intrappolati dall'atmosfera del gigante gassoso, sono considerati tra gli oggetti più antichi del nostro sistema planetario.