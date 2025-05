Mistero sulla sorte della sonda Kosmos 482: per Usa e Russia è caduta in punti diversi

"La sonda Kosmos 482, lanciata nel 1972, ha cessato di esistere, uscendo dall'orbita e precipitando nell'Oceano Indiano", ha dichiarato Roscosmos su Telegram. Un sistema di allerta per situazioni pericolose in atto nell'orbita prossima alla Terra ha monitorato la discesa della sonda che "è entrata negli strati densi dell'atmosfera alle 9:24 ora di Mosca (8:24 ora italiana), a circa 560 chilometri (348 miglia) a ovest dell'isola indiana di Middle Andaman, e si è schiantata nell'Oceano Indiano a ovest di Giacarta".



La versione americana Nuova stima del luogo in cui sarebbe caduta la sonda sovietica Kosmos 482. Secondo i calcoli della Us Space Force, il rientro sarebbe avvenuto fra le 7:20 e le 7:55 nell'Oceano Pacifico. A citare le forze spaziali degli Stati Uniti è un post pubblicato su X dall'astronomo americano Jonathan McDowell. La nuova stima proveniente dagli Usa, osserva MsDowell, "non è ovviamente coerente con i rapporti dell'Esa e di Roskosmos".



La vicenda del fallimento della sonda sovietica Lanciato nel 1972 per l'esplorazione di Venere, Kosmos 482 fallì la sua missione. Il razzo propulsore della sonda ebbe, infatti, un malfunzionamento, non facendola mai uscire dall'orbita della Terra e lasciandola percorrere un'orbita fortemente ellittica che, nel tempo, si è ridotta a causa dell'attrito della sonda con l'atmosfera superiore, costringendola a un rientro incontrollato e allo schianto.