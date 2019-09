Spazio, scoperta una stella di neutroni: è l'oggetto più denso dell'universo

Troppo massiccia per poter esistere - "La scoperta è avvenuta quasi per caso durante le osservazioni di routine, legate alla ricerca delle onde gravitazionali", ha dichiarato Mara McLaughlin , coordinatrice insieme a Duncan Lorimer del team universitario responsabile della scoperta. "La stella si avvicina al limite oltre il quale un oggetto compatto collassa su se stesso, dando origine a un buco nero. Questo corpo celeste è quasi troppo massiccio per poter esistere".

I "relitti cosmici" dell'universo - Una pulsar è ciò che resta quando una stella esplode in una supernova e la sua materia più interna collassa diventando molto compatta. In questo stato estremo, la materia non è più composta da atomi, ma solo da neutroni, legati da forze che le impediscono di collassare in un buco nero.