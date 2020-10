Spazio, la Nasa: "Trovata l'acqua sulla Luna ed è più accessibile del previsto"

Edison Web Luce e Gas Con l’inverno alle porte, il risparmio su gas e luce si calcola con l’efficienza energetica stagionale

Si tratta di un valore che indica l'efficienza energetica reale, basata sull'utilizzo quotidiano, dei dispositivi di riscaldamento e raffrescamento. E che può essere un utilissimo indicatore per valutare l'impatto in bolletta e per scegliere con attenzione il migliore fornitore di energia