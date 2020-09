Nasa, pronto un piano da 28 miliardi di dollari per riportare l'uomo sulla Luna

E' di 28 miliardi di dollari il piano previsto dalla Nasa per riportare l'uomo sulla Luna nel 2024, con 16 miliardi destinati solo al modulo di atterraggio lunare. Ma sul programma incombe il rischio delle elezioni presidenziali negli Usa. Inoltre, secondo l'amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, per rispettare la tempistica "aggressiva" fissata da Donald Trump il Congresso dovrebbe approvare 3,2 miliardi di dollari entro Natale.

La Nasa ha presentato un modello in scala reale del modulo lunare che è stato progettato per riportare gli astronauti sulla Luna. La spedizione, che fa parte del programma Artemide, è prevista per il 2024. Il modello è stato costruito per fornire agli ingegneri informazioni su come gli astronauti interagiranno con la navicella durante le missioni. Il vettore è circa il doppio delle dimensioni di quello che portò nel 1969, per la prima volta, l'uomo sulla Luna.

Se il Congresso dovesse decidere di autorizzare la prima parte del finanziamento, secondo Bridestine gli Stati Uniti sarebbero "ancora sulla buona strada per uno sbarco sulla Luna nel 2024". Per il presidente Trump il progetto è di priorità assoluta, ma le elezioni del 3 novembre potrebbero rappresentare un rischio per il programma. Bridenstine ha sottolineato come i "rischi politici" sono stati spesso una grande minaccia per il lavoro della Nasa, specialmente prima di elezioni così importanti. Barack Obama aveva annullato i piani per una missione su Marte con l'equipaggio, dopo che il suo predecessore aveva speso miliardi di dollari per finanziarlo.