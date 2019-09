SpaceX punta a Marte con l'acquisto di un paese in Texas che sia base di lancio

Due settimane per accettare l’offerta 19 settembre 2019 20:38 SpaceX punta a Marte con lʼacquisto di un paese in Texas che sia base di lancio La società di Elon Musk vuole comprare e sgomberare lʼarea per fare sperimentazioni in sicurezza. Ma non tutti gli abitanti sono d’accordo

Prima di colonizzare Marte, la compagnia spaziale statunitense SpaceX di Elon Musk deve affrontare un problema terrestre. La società sta cercando di comprare e poi sgombrare Boca Chica, un paesino nel sud del Texas. In questa zona infatti da qualche anno ha avviato i primi test per la costruzione di Starship, l’astronave con cui conta di raggiungere un giorno il suolo marziano. Non tutti i residenti però sono favorevoli ad abbandonare la propria città.

Il paesino al confine col MessicoBoca Chica si trova nella contea di Cameron, la più meridionale dello Stato del Texas e conta meno di 30 abitanti, distribuiti in poche case vicine alla spiaggia e al mare del Golfo del Messico. Dal 2014 nella zona è diventata sempre più consistente la presenza di SpaceX, che ha ottenuto dall’amministrazione locale il permesso di costruire una base di lancio per i suoi test e in futuro, eventualmente, un vero e proprio spazioporto. L’area di lancio è a qualche chilometro da Boca Chica, mentre nei pressi dell’abitato l’azienda ha costruito hangar e uffici.