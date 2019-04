Usa, SpaceX effettua il primo lancio commerciale del razzo Falcon Heavy

Alle 18:35 ora locale, dallo spazioporto di Cape Canaveral, SpaceX ha effettuato il primo lancio commerciale del razzo Falcon Heavy - già protagonista del lancio in un orbita di una macchina sportiva. Questa volta trasportava il satellite Arabsat 6A per l'Arabia Saudita, progettato per trasmettere segnali televisivi e telefonici e internet in Medio Oriente, Africa ed Europa. La missione di lancio principale non ha visto intoppi, nove minuti dopo il lancio, il razzo è entrato in orbita. Il Falcon Heavy è il missile più potente del mondo, può infatti trasportare fino a 64 tonnellate di carico utile nello spazio.