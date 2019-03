SpaceX, missione compiuta per la capsula Crew Dragon tornata sulla Terra

Si è conclusa con successo la missione di prova Demo-1 di Crew Dragon , la capsula della SpaceX ritornata sulla Terra con un ammaraggio nell'oceano Atlantico. La capsula è stata progettata per restituire agli Usa la capacità di portare uomini nello spazio 8 anni dopo lo Space Shuttle. Il successo del viaggio di rientro, con sgancio automatico dalla Stazione spaziale internazionale, spiana la strada al primo volo con due astronauti previsto a luglio.

Lanciato al Kennedy Space Center in Florida, Dragon ha attraccato domenica alla Stazione spaziale internazionale (ISS). Dopo il distacco, i filmati in diretta della Nasa hanno mostrato l'apertura regolare dei paracadute, con un ammarraggio alle 8.45 (14.45 ora italiana), all'ora prevista. La missione serviva a dimostrare l'affidabilità e la sicurezza del veicolo, che gli astronauti statunitensi dovranno utilizzare entro la fine dell'anno per raggiungere la ISS.