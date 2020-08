SpaceX Crew Dragon, partito il volo di rientro: gli astronauti hanno lasciato la Stazione spaziale

La capsula è in viaggio verso le coste della Florida. La partenza era in dubbio a causa della tempesta tropicale Isaias, che minacciava di far saltare il volo perché avrebbe potuto interessare i siti predisposti per l'ammaraggio proprio nell'orario previsto per l'arrivo.

SpaceX, il secondo tentativo di lancio del Crew Dragon Afp 40 di 40 Afp 40 di 40 Afp 39 di 40 Afp 38 di 40 Afp 37 di 40 Afp 36 di 40 Afp 35 di 40 Afp 34 di 40 Afp 33 di 40 Afp 32 di 40 Afp 31 di 40 Afp 30 di 40 Afp 29 di 40 Afp 28 di 40 Afp 27 di 40 Afp 26 di 40 25 di 40 24 di 40 23 di 40 22 di 40 Ansa 21 di 40 Afp 20 di 40 Afp 19 di 40 YouTube 18 di 40 Twitter 17 di 40 Afp 16 di 40 Afp 15 di 40 Afp 14 di 40 Afp 13 di 40 Afp 12 di 40 Afp 11 di 40 Afp 10 di 40 Afp 40 di 40 Afp 40 di 40 Afp 40 di 40 Afp 40 di 40 Ansa 4 di 40 Ansa 3 di 40 Ansa 2 di 40 Ansa 1 di 40 leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo le ultime previsioni della Nasa, invece, le condizioni meteo nella zona di "splashdown" (l'impatto in mare, ndr), vicino a Pensacola, saranno buone. La capsula dovrebbe toccare l'acqua attorno alle 14:48 locali (le 20:48 italiane).