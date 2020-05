SpaceX ci riprova: il lancio in diretta del Crew Dragon alle 21:22

Dita incrociate per il nuovo tentativo di lancio della Crew Dragon, la capsula della SpaceX diventata il simbolo che dopo nove anni restituisce agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio. Il veicolo spaziale di Elon Musk sancisce inoltre in modo definitivo l'ingresso dei privati nello spazio, promuivendo un cambiamento radicale destinato a fare delle attivita' spaziale un'impresa alla portata di tutti, a partire dalle aziende. Si è deciso per il "go" nonostante le condizioni meteo non ottimali alle 20:37 decideranno se la capsula partirà. Se ci sarà il via libera il lancio è previsto alle 21:22. dal Kennedy Space Center.

[20:43] Meteo ok, c'è il via libera - Luce verde per il lancio di Crew Dragon, A Cape Canaveral il tempo e' migliorato e attualmente tutti i parametri meteo danno luce verde. Si attende quindi l'inizio delle operazioni di caricamento del propellente, in vista del lancio previsto alle 21,22 italiane.



[19:57] Rossi due indicatori meteo, nubi e fulmini - A Cape Canaveral segnano rosso due dei principali indicatori meteo in vista del lancio della capsula Crew Dragon: indicano la presenza di cumulonembi e fulmini, due condizioni che potrebbero essere proibitive per il lancio. Sulla base sta piovendo, ma le speranze di poter lanciare non sono ancora abbandonate. La decisione definitiva è attesa quanto mancheranno 45 minuti al lancio, ossia alle 20:37, prima che abbiano inizio le operazioni di carico del propellente.

[19:21] Astronauti nella capsula, chiuso portello - Gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken si trovano entrambi all'interno della capsula Crew Dragon, nella posizione corretta per affrontare il volo. I controlli sono stati completati e tutto sembra procedere come previsto. Il personale addetto ai test ha lasciato la capsula e ha chiuso il portello.

[18:09] Astronauti hanno indossato le tute - Gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken hanno indossato le tute spaziali e sono andati bene gli ultimi test per verificarne le condizioni. L'amministratore capo della Nasa ha quindi raggiunto i due astronauti prima che questi cominciassero il trasferimento alla rampa di lancio e, dopo essersi intrattenuto per qualche minuto per salutare AstroDoug e AstroBehnken, ha scattato un selfie con loro.

[17:70] Lancio confermato ma probabilità al 50% - Via libera al lancio della Crew Dragon. La decisione è stata presa dopo l'ultimo aggiornamento della situazione meteorologica, che dà ancora il 50% di

probabilità. Sulla base di lancio di Cape Canaveral continua a piovere e il cielo e' coperto, ma i preparativi per il lancio proseguono.