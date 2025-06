Spazio, la rotazione terrestre... accelera: previsti giorni più corti

"Il nostro pianeta è un cronometro quasi perfetto, ma non del tutto", afferma Jones. "In media, la Terra compie una rotazione completa sul proprio asse in 86.400 secondi (ovvero 24 ore), con un'approssimazione di circa un millisecondo", una fluttuazione più breve di un battito di ciglia, che può essere rilevata solo utilizzando gli orologi atomici.