Richard Branson è andato in orbita: la sua navicella ha compiuto il primo viaggio turistico nello spazio

Branson e il suo viaggetto nello spazio: "Realizzato un sogno" 1 di 35 Da video 2 di 35 3 di 35 Da video 4 di 35 5 di 35 Da video 6 di 35 Da video 7 di 35 Da video 8 di 35 Da video 9 di 35 Da video 10 di 35 Da video 11 di 35 Da video 12 di 35 Da video 13 di 35 Da video 14 di 35 Da video 15 di 35 Da video 16 di 35 Da video 17 di 35 Da video 18 di 35 Da video 19 di 35 Da video 20 di 35 Da video 21 di 35 Da video 22 di 35 Da video 23 di 35 Da video 24 di 35 Da video 25 di 35 Da video 26 di 35 Da video 27 di 35 Da video 28 di 35 Da video 29 di 35 Da video 30 di 35 Da video 31 di 35 Da video 32 di 35 Da video 33 di 35 Da video 34 di 35 Da video 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

La navicella spaziale Spaceflight Unity 22 con a bordo il miliardario britannico Richard Branson ha compiuto il primo viaggio spaziale per turisti. Decollata dalla base operativa della Virgin Galactic situata all'interno dello Spaceport America, nel deserto del New Mexico, alle 16:30 dopo circa un'ora è rientrata in totale sicurezza. A bordo insieme a Branson un equipaggio di due piloti più tre dipendenti della Virgin Galactic.