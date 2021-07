Corsa allo spazio, il magnate Branson prevede di andare in orbita 9 giorni prima di Bezos 

Leggi Anche A 82 anni nello spazio con Bezos: la rivincita di Wally

Leggi Anche Spazio, Jeff Bezos sulla navetta New Shepard per il primo volo turistico

"La finestra per il prossimo volo di prova della navicella SpaceShipTwo Unity si apre l'11 luglio, in base alle condizioni meteo e alle verifiche tecniche", ha precisato la Virgin Galactic in una nota.